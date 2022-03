Centro Hospitalar Universitário de São João

Uma explosão em Balazar, na Póvoa de Varzim, ocorrida na sequência de uma fuga de gás, deixou um homem de 31 anos ferido com gravidade. A vítima está internada na Unidade de Queimados do, no Porto, com queimaduras em todo o corpo.As chamas destruíram por completo uma habitação e algumas telhas ainda atingiram as casas dos vizinhos.Há ainda o registo de uma mulher que se sentiu mal com o aparato causado pela explosão. Foi imediatamente socorrida no local.