Explosão fere mãe e filho emigrantes em Caminha

Uma mulher e o filho, de cinco anos, sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma explosão, este sábado de manhã, na casa onde se encontram a passar férias, em Caminha. O alerta aconteceu às 09h19 e o acidente terá sido motivado pela acumulação de gás no anexo da habitação onde se encontrava uma família de emigrantes, na rua do Pombal, naquela vila.A progenitora sofreu queimaduras de primeiro grau e o filho pequenos ferimentos, tendo ambos sido transportados para o hospital de Viana do Castelo pelos bombeiros de Caminha.Os danos afetaram apenas o anexo da casa e não se verificou a explosão da botija de gás ali existente. Além dos bombeiros, ao local foram também as equipas da VMER do Alto Minho, da SIV de Valença e a GNR.