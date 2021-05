Quatro trabalhadores, entre os 31 e os 56 anos, sofreram esta sexta-feira ferimentos numa explosão, nas oficinas da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário do Entroncamento, da CP.O caso mais crítico é o de um trabalhador cujas vias aéreas foram afetadas pela força do impacto. Foi levado de helicóptero para Lisboa. A acumulação de gases enquanto a equipa colocava vinil numa carruagem terá sido a causa do acidente. “Felizmente [os socorristas] puderam aceder ao espaço, que estava limpo, e desimpedido”, disse aoJorge Faria, presidente da autarquia local.