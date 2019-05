Explosão no IPO do Porto fere médico e assistente operacional

Um médico de 55 anos e uma assistente operacional, de 57, ficaram feridos numa pequena explosão, ao final da manhã de quinta-feira, no IPO do Porto.As duas vítimas trabalhavam em regime de isolamento num laboratório de próteses, no piso 3, do serviço de Estomatologia, quando um produto inflamável provocou uma chama. Os dois profissionais foram atingidos na cara e nas mãos e transportados para o Hospital S. João.De acordo com o IPO, o incidente não afetou nenhum doente e não provocou danos, sendo que, com o alerta, foi acionado de imediato o protocolo de emergência e segurança do Instituto. Segundo apurou o, na origem da explosão poderá ter estado uma lamparina deixada junto de um recipiente com álcool. A PSP foi ao local.