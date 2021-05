Uma explosão num armazém de materiais de construção civil em Cabo de Vialonga, Vila Franca de Xira, pelas 16h35, causou um incêndio no edifício e está a mobilizar 24 operacionais dos bombeiros.



O CDOS de Lisboa garante que "não há feridos a registar" e que "o incêndio está circunscrito ao edifício", na rua Manuel Inácio Braga.





Fonte dos bombeiros adianta que na origem do incêndio estiveram vários curto-circuitos no interior do armazém, que originaram a explosão.