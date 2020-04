Uma explosão de gás, seguida de incêndio, está a consumir um anexo de um minimercado em Fradelos, Vila Nova de Famalicão.



O CM sabe que não há vítimas a registar. No combate às chamas estão os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão, com 15 homens e cinco viaturas no local.

