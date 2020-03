Explosão seguida de incêndio em habitação em Vila do Conde

Uma explosão de gás, seguida de incêndio, destruiu parcialmente uma habitação localizada no primeiro andar de um prédio em Vila Chã, concelho de Vila do Conde, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O fogo deflagrou na zona da cozinha e marquise, tendo provocado danos em caixilharias e vidros do edifício, sem provocar feridos, adiantou a fonte.

A explosão ocorreu cerca das 06h30, na Praceta do Castelo, em Vila Chã.

Os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde permanecem no local com sete homens e duas viaturas.