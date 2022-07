O Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SIIFF/SEF) deu entrada com uma queixa-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, em que pede a investigação de um crime de usurpação de funções praticado no âmbito da decisão governamental de colocar agentes da PSP e militares da GNR a trabalharem com inspetores do SEF nos postos fronteiriços dos aeroportos e portos.









