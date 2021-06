Durante esta sexta-feiura, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai receber os representantes do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF) e já deverá estar a par do conteúdo da providência cautelar interposta pelo SCIF/SEF para suspender a anunciada reestruturação do SEF.No entanto, isso não impedirá o representante dos inspetores do SEF, Acácio Pereira, de reafirmar os seus argumentos: "Somos contra a extinção do SEF. É prejudicial para o país, para a UE e para os migrantes", avança a revista