"Extinguir o SEF é atraso no tempo", diz Ordem dos Advogados

A Ordem dos Advogados (OA) está contra a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a criação em seu lugar, como é pretensão do Governo, do Serviço de Estrangeiros e Asilo. Num parecer requerido pela Assembleia da República, a OA considera que “extinguir o SEF é um atraso no tempo”.