Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à noite num prédio na rua Guedes de Azevedo, no centro do Porto.O fogo começou no primeiro andar do edifício, que foi evacuado por precaução. Não há registo de feridos. Dez gatos morreram e duas mulheres foram retiradas do edifício pelos bombeiros com auto-escada.O alerta foi dado às 22h02 para o incêndio que foi já extinto.No local estiveram 12 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto e a PSP.