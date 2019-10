Seis crianças, entre os 5 e 9 anos, e um adulto, de 39, foram esta quinta-feira para o hospital com sintomas de intoxicação, após o rebentamento do extintor do autocarro escolar em que seguiam, em Martingança, Alcobaça.



Segundo o CDOS de Leiria, o estado de saúde dos feridos não é grave.

Ver comentários