Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Extorquido com fotos por amante

Vítima recusou pagar 25 mil € e fez queixa.

Por Liliana Rodrigues | 08:29

Não conseguiu negar o desejo da amante e acedeu a posar em fotos intímas enquanto mantinham relações sexuais. O ex-assessor do presidente da Câmara de Guimarães, alto quadro da autarquia que exerce agora funções noutro departamento, queixa-se de ter sido chantageado pela amante, de 44 anos.



A mulher terá recebido mais de dois mil euros da vítima para se calar, mas, insatisfeita, exigiu-lhe 25 mil euros para que não partilhasse as imagens íntimas com as entidades vimaranenses e nas redes sociais.



A mulher está acusada de três crimes de extorsão e um crime de fotografias ilícitas. Começa a ser julgada a 21 de março, sendo que a advogada da vítima pediu que o julgamento decorra à porta fechada. O coletivo de juízes ainda não se pronunciou.



No banco dos réus sentam-se mais quatro arguidos: duas mulheres (uma delas mãe da principal arguida) e dois homens que foram contratados pela amante para intimidar a vítima e extorquir-lhe assim os 25 mil euros, além de peças em ouro.



"Este caso está a criar-me muito transtorno. Não quero falar sobre ele e embora tenha pedido uma indemnização, não tenho qualquer ilusão de poder reaver, sequer, o dinheiro que me foi tirado", explicou esta segunda-feira, muito agastada, a vítima ao CM.



Além da chantagem, a que a vítima cedeu até agosto de 2016, houve um episódio mais violento: a amante pediu a um grupo de conhecidos para o assustarem. Foi surpreendido em casa, acabou agredido, ameaçado com uma navalha e atado nas mãos e pernas com panos brancos. Conseguiu escapar aos sequestradores depois de prometer que ia levantar dinheiro ao multibanco para lhes pagar o que exigiam. E foi denunciar o caso à policia.



PORMENORES

Vítima pede indemnização

O ex-assessor da presidência da autarquia de Guimarães, destacado militante do PS, constituiu-se assistente no processo judicial e pede uma indemnização de milhares de euros pelos danos sofridos.



Libertadas pelo juiz

A vítima fez queixa à Policia Judiciária de Braga, que investigou o caso e deteve a 16 novembro de 2016 duas mulheres, mãe e filha, por extorsão. Ambas foram ouvidas em primeiro interrogatório judicial e libertadas pelo juiz de instrução.



Ameaças em encontros

A vítima foi chantageada em vários encontros para os quais foi convocada pela amante e alguns deles realizaram-se no edifício dos paços do concelho de Guimarães. A mulher ameaçava entregar à secretária do presidente as fotos comprometedoras e pôr a circular no Facebook todas as imagens caso não recebesse os 25 mil euros.