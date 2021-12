Extradição de Rendeiro poderá estar concluída no máximo em oito meses, garante especialista

O professor de Direito Penal Paulo Saragoça da Matta acredita que João Rendeiro, detido este sábado na África do Sul, possa estar a cumprir pena de prisão em Portugal no máximo em oito meses, concluído o processo de extradição.

"Dentro de três a seis meses, oito meses no máximo, estará todo o processo terminado - até pode ser bastante mais rápido - e [João Rendeiro] estará a cumprir pena em Portugal", disse à Lusa o especialista em Direito Penal, a contar com um possível recurso de João Rendeiro à extradição.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este sábado que o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro foi detido na República da África do Sul, onde chegou no dia 18 de setembro, adiantando que o ex-banqueiro reagiu com surpresa à detenção "porque não estava preso".