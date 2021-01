Extraditado de Marrocos para Portugal traficante de droga que estava em fuga há 13 anos

Um homem de 48 anos acusado de tráfico de droga, crime praticado há 13 anos, em Sesimbra, distrito de Setúbal, foi extraditado de Marrocos para Portugal através de um Mandado de Detenção Internacional, anunciou este sábado a Polícia Judiciária.

Após a prática dos factos, o arguido fugiu de Portugal, vindo agora a ser localizado e extraditado, no âmbito da cooperação internacional, para cumprimento de pena de sete anos e vinte dias", indicou a polícia de investigação criminal, em comunicado.

O homem é suspeito da "prática de um crime de tráfico de estupefacientes (canábis 6.538 quilogramas)", informou a Polícia Judiciária (PJ), referindo que "os factos foram perpetrados em 2008, no concelho de Sesimbra".

Neste âmbito, o homem de 48 anos encontrava-se em fuga há 13 anos.

Através do Gabinete Nacional da Interpol e em colaboração com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a PJ procedeu à extradição de Marrocos para Portugal do suspeito de tráfico de estupefacientes, "no cumprimento de um Mandado de Detenção Internacional emitido pelo Tribunal Judicial de Sesimbra".