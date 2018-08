Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

F-16 portugueses voam com mais frequência

Acidente com um caça espanhol, cujo piloto disparou inadvertidamente um míssil na Estónia, leva a que os aviões do país vizinho estejam proibidos de voar.

08:59

Os militares portugueses que pilotam os quatro caças F-16 estacionados na Lituânia e que intercetam aeronaves suspeitas no espaço aéreo dos três Estados bálticos estão, desde 4ª feira, a voar com mais frequência.



Um acidente com um caça espanhol, cujo piloto disparou inadvertidamente um míssil na Estónia, leva a que os aviões do país vizinho estejam proibidos de voar durante o inquérito da NATO.