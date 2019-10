Fã de compras online? GNR alerta para perigos e deixa conselhos

É fã de compras online? A Guarda Nacional Republicana alerta-o/a para os perigos existentes e deixa conselhos para que possa fazer as suas compras de forma segura.Para isso, a GNR fez uma publicação no Facebook oficial desta autoridade, esta sexta-feira, com vários passos que não deve deixar de confirmar.

"A GNR aconselha: compre na Internet de forma segura!

- Comprove que a loja online é segura, procure informações sobre a mesma na Internet, nomeadamente se dispõe de endereço físico, número de telefone, email e fax;

- Assegure-se que na página web aparece identificado o responsável da loja online e a sua localização;

- Desconfie sempre das ofertas demasiado atrativas, promoções imperdíveis e valores muito abaixo do mercado;

- Certifique-se que o site adota medidas de segurança para garantir a privacidade dos seus dados;

- Após a compra fique atento ao seu extrato bancário;

- Tenha o seu computador com antivírus atualizado;

- Faça compras em páginas seguras. Para efetuar esta verificação, confirme que o endereço começa por https://."