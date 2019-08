Fábio Paím era investigado há vários meses por tráfico de droga

Há meses que investigadores da PSP de Cascais andavam a vigiar o ex-futebolista do Sporting, Fábio Paim.As fortes suspeitas de que a antiga promessa do futebol português andava a traficar droga, sozinho, acabaram por se confirmar na quinta-feira, com a detenção a ser concretizada.A prova recolhida pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Cascais foi suficiente para apresentar Fábio Paim a um juiz. Além de terem impedido que o ex-futebolista concretizasse um negócio de droga, os polícias apreenderam-lhe, em buscas domiciliárias, 12 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, 900 euros e um BMW.A prisão preventiva foi a medida de coação aplicada e Fábio Paim foi encaminhado para a cadeia de Caxias, no concelho de Oeiras.As investigações prosseguem, no sentido de apurar se o antigo jogador teria algum tipo de apoio na atividade de tráfico de droga que desenvolvia.