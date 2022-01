Fábrica de bicicletas Esmaltina em Anadia reduzida a cinzas

Um incêndio destruiu, na quarta-feira à noite, a fábrica de produção de bicicletas Esmaltina, em Sangalhos, Anadia.Apesar do esforço de cerca de uma centena de operacionais, as chamas consumiram por completo o pavilhão principal da empresa. Apenas a zona de escritórios não foi afetada.Durante a manhã desta quarta-feira, os bombeiros procederam a trabalhos de rescaldo e tiveram de recorrer a uma autoescada para eliminarem os pontos quentes. Devido ao incidente estão em risco cerca de 100 postos de trabalho. A Polícia Judiciária recolheu as imagens de videovigilância e investiga.