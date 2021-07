O epicentro do esquema localizava-se numa fábrica situada em Mançanares, no município de Cidade Real, Espanha, onde eram fabricados cigarros contrafeitos.O produto era depois armazenado no Norte de Portugal e vendido em todo o país. Entre 22 de maio e 15 de julho foi montada uma operação por parte da Unidade de Acção Fiscal da GNR e da Guardia Civil que levou a 29 detenções e à apreensão de 40 milhões de cigarros e de dois milhões de euros em dinheiro. Só na fuga aos impostos, Espanha e Portugal foram lesados em 10 milhões.