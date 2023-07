Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa fábrica de ovos em Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém. O edifício ficou totalmente destruído.O alerta foi dado às 19h10, tendo as chamas sido extintas após duas horas de combate. O fogo atingiu grandes dimensões e o corpo de bombeiros teve de ser reforçado devido à dificuldade com que os operacionais se depararam.No total, 79 bombeiros combateram as chamas apoiados por 27 viaturas.