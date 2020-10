José Mário Machado, de 75 anos, é um velho conhecido da polícia. Já tinha sido preso e condenado por tráfico de armas, mas nunca cumpriu pena. Manteve-se no mundo do crime e era agora dono de uma das mais sofisticadas fábricas de armas ilegais alguma vez detetadas em Portugal. No local, foi recuperado armamento idêntico ao usado em diversos atentados terroristas na Europa, designadamente em Paris.