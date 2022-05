Faca de crime apreendida na praia de Santo Amaro de Oeiras

As autoridades encontraram no areal, e apreenderam, a faca usada para golpear no tórax, domingo à tarde, um jovem de 19 anos durante uma desordem entre duas dezenas de banhistas na praia de Santo Amaro de Oeiras. A vítima foi estabilizada pelo INEM no areal e levada para o hospital. Não corria perigo.





Elementos da Polícia Marítima e da PSP sanaram a desordem. Mas não foram feitas detenções, confirmou ao CM o comandante Diogo Vieira Branco, responsável máximo do comando local de Lisboa da Polícia Marítima. O processo foi remetido ao Ministério Público.