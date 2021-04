As armas brancas – nome técnico dado pelas autoridades policiais a todos os objetos com lâmina ou outra superfície cortante ou perfurante – foram usadas em 35% dos 93 casos de homicídio registados em Portugal durante 2020 (mais de um terço do total). De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, são mesmo responsáveis pelo dobro das mortes causadas por armas de fogo, responsáveis por 17,1% dos casos de ...