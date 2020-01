Face desfigurada adia autópsia a eletricista encontrado em Guimarães

As autoridades judiciais suspenderam esta quinta-feira a realização da autópsia ao corpo encontrado na quarta-feira, no rio Ave, em Guimarães, e que, segundo o filho de Fernando ‘Conde’, pertence ao homem que esteve desaparecido durante 14 dias.De acordo com fonte ligada ao processo, apesar de o familiar ter reconhecido o vestuário do cadáver, o rosto da vítima está desfigurado e não permite ser reconhecido com certeza absoluta. Por isso, os técnicos do Gabinete Médico-Legal (GML) de Guimarães estavam esta quinta-feira a tentar realizar a identificação através das impressões digitais.Contudo, tendo em conta a permanência de várias horas na água, pode mesmo não haver possibilidade de fazer essa identificação e ser necessário recorrer aos testes de ADN para que não restem dúvidas. O resultado destes exames é mais demorado.Ao fecho desta edição, a expectativa era, ainda assim, que a autópsia, decisiva para apurar as causas da morte, seja realizada esta sexta-feira. O cadáver não tem qualquer sinal de lesão externa que possa indicar uma ferimento fatal, mas as autoridades policiais não têm duvidas de que se trata de um homicídio.O carro que Fernando ‘Conde’, de 63 anos, utilizou para sair de casa na noite de dia 8 continua por localizar, o que adensa o mistério à volta do desaparecimento do eletricista. A PJ do Porto está no terreno a reconstituir as últimas horas de vida do homem, a quem um amigo de longa data imputava o roubo de 100 mil euros.