Fachada de edifício cai no Bairro Alto

Parte da fachada de um prédio caiu, esta terça-feira, na Rua do Diário de Notícias, no Bairro Alto, em Lisboa.O alerta foi dado pelas 17h27. O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa avançou, em declarações ao, que não há registo de feridos. No local estão cerca de 12 operacionais, apoiados por quatro veículos.Um morador revelou que, desde o início das obras no local, os vizinhos têm sentido os efeitos da falta de condições."Desde o início das obras que levamos com o pó em casa. Não há segurança, não há uma rede, um tubo, nada. Tiraram o telhado e, todos os dias em que choveu, a nossa casa inundou", explica Miguel, morador no Bairro Alto afetado pelas obras.