e ntram hoje em vigor as alterações ao Código da Estrada, entre as quais se destacam o agravamento das multas para os condutores que forem apanhados a falar ao telemóvel e a obrigatoriedade dos tratores passarem a circular com um arco de segurança, popularmente conhecido como ‘arco de Santo António’, desde que estejam capacitados para a instalação da estrutura.









Assim, as coimas a aplicar pelo uso do telemóvel durante a condução duplicam de valor e custam agora entre 250 e 1250 euros aos automobilistas, que se arriscam ainda a perder três pontos na carta de condução. Antes, eram apenas retirados dois pontos, sendo que cada condutor tem, por defeito e desde que não tenha cometido qualquer infração, entre 12 e 15 pontos na carta.

No que diz respeito aos tratores, a obrigatoriedade do arco de segurança justifica-se com uma realidade trágica - nos últimos 10 anos, 210 pessoas morreram em acidentes com este tipo de veículo, sendo o capotamento a principal causa, referiu esta quinta-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.