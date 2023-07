Falência de inquilino trama fiador de casa arrendada

O fiador de uma empresa unipessoal que alugou uma casa e foi à falência vai ter de pagar as rendas em atraso, mais o condomínio e uma penalização. A decisão consta num acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães.



Os proprietários do imóvel começaram por avançar com uma “ação declarativa de condenação” contra os arrendatários e o fiador - exigiam o fim do contrato de arrendamento, que a casa lhes fosse devolvida “livre de pessoas, bens e animais nas condições em que lhes foi entregue”, que os réus fossem “condenados, no pagamento de todas as rendas não pagas vencidas no valor de 7875 euros e as vincendas até à efetiva saída do arrendado”, bem como no pagamento de indemnização de 20% sobre o valor de todas rendas vencidas e vincendas, até à efetiva saída do arrendado, o que, à presente data, perfaz a quantia de 1575 euros”.









Ver comentários