No dia em que está agendada a leitura do acórdão do julgamento para apurar responsabilidades nos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, o presidente da Liga dos Bombeiros reiterou a crença da instituição na inocência de Augusto Arnaut, comandante dos Voluntários de Pedrógão Grande, que integra o grupo de 11 acusados no processo.









