Falha em plataforma da DGS expôs dados pessoais dos portugueses

Uma falha numa plataforma da Direção-Geral da Saúde pode ter exposto dados pessoais detalhados dos portugueses.

Segundo avança esta segunda-feira o jornal Público, uma vulnerabilidade na plataforma do sistema nacional de vigilância epidemiológica pode ter permitido o acesso ao número de contribuinte, nome completo, data de nascimento, morada e número de telefone de cidadãos portugueses.

A falha no Sinave foi descoberta, por acaso, no mês de março e as consequências da mesma ainda são desconhecidas. É nesta plataforma que os médicos registam situações de risco e as chamadas doenças de declaração obrigatória, como a Sida, Covid-19 ou a tuberculose, em tempo real.