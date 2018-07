Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha informática afeta painéis de voo no aeroporto de Lisboa

Atualização da informação dos painéis de voo interrompida.

Por Lusa | 20:19

Uma falha informática interrompeu esta sexta-feira a atualização da informação dos painéis de voo no aeroporto de Lisboa e a ANA - Aeroportos de Portugal - esteve a "desenvolver todos os esforços" para resolver a situação, disse fonte da gestora aeroportuária.



Contactada pela Lusa, fonte oficial da ANA confirmou que, "devido a uma falha informática, houve uma interrupção na atualização da informação dos painéis de voo" no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



A informação "está a ser transmitida aos passageiros através do sistema sonoro do aeroporto, bem como por equipas de apoio ao passageiro em posições de maior afluência", acrescentou.



A ANA afirma estar a "desenvolver todos os esforços no sentido de retomar a normalidade da operação".



A falha informática foi resolvida e a operação está normalizada, disse à Lusa fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.