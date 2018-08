Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha na energia causa prejuízos no Bairro Alto

Restaurantes encerrados e sem condições para servir os clientes.

10:03

Desde a noite de quinta- -feira que os edifícios de número ímpar da rua do Norte e parte da travessa da Queimada, no Bairro Alto, em Lisboa, registam falhas na energia elétrica. Uma avaria no sistema de fornecimento de energia estará na origem do problema. "Na quinta-feira à noite, por volta das 23h00, a energia caiu e voltou na sexta-feira por volta das 14h00.



Depois, por volta das 18h00 voltou a ir abaixo", revela Alexandrino Santos, chefe de mesa do Café Luso, na travessa da Queimada.



A inesperada falha de energia levou a casa de fados a cumprir apenas os serviços que já tinha na agenda. "Temos estado a trabalhar à luz da vela, pois temos compromissos com algumas empresas e que vamos tentar cumprir mesmo sem luz. Quanto a pessoas passantes e reservas que possa haver vamos tentar encaminhar para outras casas porque não temos condições", afirma o chefe de mesa.



Há outros estabelecimentos que se veem mesmo obrigados a fechar as portas. "Estamos fechados, teve de ir tudo para o lixo, é impossível trabalhar", desabafa Rúben Glodian, chefe de cozinha de um restaurante italiano na rua do Norte.



Já são inúmeros os prejuízos que os estabelecimentos registam, desde equipamentos avariados a alimentos a irem para o lixo. "Ainda não fizemos os cálculos todos, mas temos também frigoríficos avariados", lamenta o chefe de cozinha.



Ao Correio da Manhã, a EDP explica que teve conhecimento da avaria e garantiu que "os trabalhos de reparação foram concluídos às 18h46" de ontem, sábado.