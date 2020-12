Falha na Justiça dá vantagem ao maior traficante português, Franklim Lobo

A Polícia Judiciária fez as escutas que levaram à detenção de Franklim Lobo, o Ministério Público pediu a transcrição das escutas e o Tribunal ordenou que isso fosse feito. Mas ninguém o fez e agora o trabalho de anos que permitiu deter aquele que é considerado o maior traficante de droga em Portugal pode ir ‘pelo cano abaixo’ e beneficiar o arguido.O problema surgiu esta segunda-feira, na 2ª sessão de julgamento de Franklim Lobo, quando o procurador quis que fossem ouvidas interceções telefónicas que não constam da acusação, durante o depoimento do inspetor-chefe da PJ que liderou a investigação. A defesa contestou o pedido por se tratar de “prova surpresa” e garantiu que até à manhã desta terça-feira iria avançar com um recurso para a Relação de Lisboa para pedir a nulidade das escutas, fundamentais para perceber o papel de Franklim Lobo no esquema de tráfico.