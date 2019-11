Falha na lei portuguesa permite que Artur Carvalho faça ecografias mesmo em caso de expulsão da Ordem dos Médicos

A inexistência, em Portugal, de uma lei do ato médico permite que o médico que seguiu o "bebé sem rosto",

, possa continuar a realizar

mesmo que acabe por ser expulso da Ordem dos Médicos.

A polémica que envolve o obstetra Artur Carvalho surgiu com a divulgação do caso de um bebé que nasceu com malformações graves que não foram detetadas em nenhuma das várias ecografias realizadas na EcoSado por aquele médico.





"Nada impede o médico que não notou nada de estranho no exame ao bebé que nasceu sem parte do crânio, sem nariz e sem olhos de continuar a fazer ecografias, mesmo que a Ordem o expulse da profissão", disse o presidente da Associação Portuguesa de Radiologia, Ricardo Sampaio, durante o programa Em Nome da Lei, da Rádio Renascença. Uma questão explicada pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que revelou que a "situação decorre do facto de Portugal não ter uma lei do ato médico, à semelhança do que acontece noutros países".







"O Conselho Disciplinar do Sul terá mesmo de tomar uma decisão no prazo máximo de seis meses, período em que o médico está suspenso, porque o órgão tem um dever de diligência, a partir do momento em que suspende o clínico", explicou ainda o bastonário no referido programa.



Na terça-feira, o bastonário manifestou-se surpreendido com a informação de que a clínica que seguiu a mãe do bebé que nasceu com malformações graves não tinha convenção com o Estado apesar de realizar exames de pessoas encaminhadas pelos serviços públicos. Miguel Guimarães voltou a alertar para a importância de fiscalizar as convenções e as unidades privadas que têm convenções com o SNS: "coloca-se aqui a questão do que é feito da fiscalização e do controlo que deve existir nas situações em que existem contratos [com o Estado]".

