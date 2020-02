Falha no combate aéreo a incêndio em Vila de Rei

O Observatório Técnico Independente (OTI) tece e fundamenta duras críticas à forma como foram empenhados os meios aéreos no combate ao incêndio que a 20 de julho de 2019 deflagrou em Fundada, Vila de Rei, e depois alastrou aos concelhos vizinhos da Sertã e de Mação, nos distritos de Castelo Branco e Santarém. Foi o maior incêndio de 2019, responsável por 22 por cento da área ardida em todo o País."A alocação de meios aéreos a este incêndio poderá ter comprometido a obtenção de resultados mais favoráveis", lê-se no relatório do OTI revelado esta segunda-feira, acrescentando: "Um empenhamento simultâneo de meios aéreos com tipologias e autonomia semelhantes concorreu para a sua desmobilização igualmente simultânea [...] no dia 21 de julho, às 15h55, o incêndio estava ainda na sua fase de desenvolvimento, não se encontrando nenhum meio aéreo a atuar neste teatro das operações."O OTI salienta, em forma de lamento, que no primeiro dia do incêndio - 20 de julho - tenham apenas estado três meios aéreos a intervir, quando eram necessariamente precisos mais, tendo em conta a rapidez com que as chamas se desenvolveram nas primeiras horas de atividade.Para justificar esta crítica, os elementos do OTI salientam que no dia seguinte, 21 de julho, "em modo de task force" tenham sido mobilizados 11 meios aéreos para o "teatro das operações"."Importa referir que a mobilização de meios acabou por não corresponder à fase de maior necessidade. Estima-se que nas primeiras 16 horas do incêndio a área afetada foi cerca de 65 por cento", aponta o relatório. Este incêndio demorou três dias a ficar dominado e cinco a ser extinto. Destruiu 9,2 milhares de hectares e envolveu no seu combate 1946 operacionais e 703 meios aéreos e terrestres.