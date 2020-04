Falha no sistema informático no Centro de Saúde de Marvila deixa dezenas de utentes à porta

Uma falha do sistema informático no Centro de Saúde de Marvila, em Lisboa, está a deixar dezenas de pessoas à espera à porta.Ao que oapurou, há pessoas na fila desde as 06h00 e às 10h00 ainda ninguém tinha sido atendido.Os cerca de 50 utentes reclamam "falta de informações" e "condições para estarem na rua à espera".Já foi mobilizado para o local uma equipa de informáticos para tentar solucionar o problema.