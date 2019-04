Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha notificação a assassino que espancou a mãe

Hospital-Prisão de Caxias alega não ter recebido a requisição do Tribunal de Setúbal.

Por S.G. | 09:18

A primeira sessão de julgamento do homem que, a 22 de abril de 2018, espancou a mãe até à morte, no Pinhal Novo, Palmela, foi esta quinta-feira adiado por falta de comparência do arguido.



O Hospital-Prisão de Caxias, onde Luís Xavier está em prisão preventiva, alega não ter recebido a requisição do Tribunal de Setúbal para levar o preso, ontem de manhã, ao julgamento, pelo que a sessão ficou adiada para o dia 21 de maio.



Depois de submeter a mãe, de 86 anos, a horas de tortura física, Luís Xavier espetou-lhe uma esferográfica no pescoço e nos olhos.



Está acusado de homicídio qualificado.