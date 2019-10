Falham 'carjacking' e assalto a casa e são tramados por vizinhos

No espaço de poucas horas, dois homens, de 30 e 34 anos, tentaram um carjacking, no concelho de Vila Nova de Famalicão, e um assalto a uma habitação na Póvoa de Varzim, na passada sexta-feira. Falharam ambos os crimes e, no segundo, foram tramados por um alerta de vizinhos. Acabaram detidos pela GNR.Tudo começa em Fradelos, Famalicão, durante a madrugada. Um condutor estava num automóvel parado numa estrada principal daquela freguesia quando foi surpreendido pela dupla. Ofereceu resistência e foi espancado com um bastão de madeira. Apesar da violência das agressões, conseguiu evitar o roubo. Teve de ser transportada a uma unidade hospitalar.Já com a luz do dia, na localidade próxima de Balasar, no concelho da Póvoa de Varzim, os dois ladrões entraram numa moradia que pertence a um casal de emigrantes. Pensando estar à vontade, acabaram traídos pelo alerta de vizinhos daquela habitação, que estranharam os barulhos provenientes de uma casa que deveria estar vazia. Um dos assaltantes foi logo detido na residência. O cúmplice seria apanhado ainda durante a manhã de sexta-feira.A GNR encontrou em casa de um dos suspeitos vários bens furtados, incluindo uma cana de pesca, uma guitarra elétrica, um amplificador, uma bicicleta, uma máquina de medição de insulina, uma televisão e um leitor de DVD. Os artigos foram devolvidos aos proprietários.A dupla é já bastante conhecida das autoridades policiais e tem cadastro pelo mesmo tipo de crime. Os dois assaltantes foram levados este sábado a tribunal e ficam em prisão preventiva a aguardar julgamento.