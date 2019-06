Falham furto de posto de transformação em Quarteira

Furtaram um posto de transformação (PT) de alta tensão, num terreno privado, de uma entidade bancária. Mas quando o transportavam, numa carrinha, o equipamento, com um peso entre os 200 e os 300 kg, caiu da viatura, na zona de Quarteira. Furtaram então uma máquina empilhadora, para colocar o PT num terreno junto à estrada e fugiram. A GNR investiga."Quando os meus empregados chegaram à obra esta manhã, aperceberam-se de que a máquina [empilhadora] não estava no sítio onde a tinham deixado, e fui imediatamente fazer queixa à GNR. Passado algumas horas, a máquina foi encontrada junto a um aldeamento turístico, em Vilamoura", contou aoHugo Coelho."Na estrada onde a máquina estava, foram encontrados alguns destroços e riscos no chão", continua, e "as autoridades detetaram, a poucos metros, o posto de transformação".O objetivo dos ladrões seria venderem o cobre que está no PT. "O quilo ronda os 15 euros, aquela quantidade de cobre vale milhares", disse aofonte próxima da investigação. As autoridades estranham que a situação não tenha sido testemunhada pois a zona onde aconteceu (na Estrada da SIC) é muito movimentada tanto de dia como à noite.Contactada pelo, fonte do Comando Territorial de Faro da GNR confirmou a situação referindo que o PT " foi encontrado num terreno privado", por uma patrulha da GNR e que o caso está a ser investigado.