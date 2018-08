Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falham roubo e fogem pela A25

Ladrões estroncaram multibanco com recurso a uma marreta, em Aveiro.

Por Francisco Manuel | 12:40

Entraram por uma porta lateral na Decathlon da zona industrial de Aveiro, junto aos acessos da A25, na madrugada de sexta-feira. Ignoraram o alarme e começaram a destruir a máquina multibanco com uma marreta.



No entanto, os quatro assaltantes não contavam com a rapidez da PSP e fugiram a pé pela autoestrada. Foram perseguidos pelos agentes, mas conseguiram escapar, sem que tivessem furtado qualquer valor.



O assalto ocorreu por volta das 05h30. Após o alerta da empresa de alarmes, a PSP demorou menos de cinco minutos a chegar ao local e surpreendeu os ladrões, vestidos com roupas escuras. Correram através de um portão lateral e atravessaram a A25, com os polícias ‘à perna’, também a pé.



A Polícia Judiciária de Aveiro está a investigar o caso.