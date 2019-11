Falsa mulher combina encontro e rouba amigo da claque Juve Leo

Dois homens, um deles elemento da Juventude Leonina, claque do Sporting, julgaram, em dezembro do ano passado, ter conseguido ‘engatar’ duas raparigas através do WhatsApp, uma aplicação de troca de mensagens pela Internet e dados de telemóvel. Só que caíram numa cilada montada por dois assaltantes que se fizeram passar por mulheres.Acabaram roubados, em Almada. A dupla detida pela GNR foi agora condenada a 5 anos e 6 meses de cadeia, cada um.sabe que um dos detidos foi apanhado em janeiro. Com 34 anos era também membro da Juve Leo. Apesar de estar com o rosto parcialmente coberto, foi reconhecido pela vítima com quem viajou diversas vezes a acompanhar a equipa junto do grupo de adeptos, descreve o Ministério Público. O segundo assaltante, de 23 anos, foi apanhado em meados de fevereiro.As vítimas, de 24 e 25 anos, foram atraídas a um prédio no Monte da Caparica. A proposta era de sexo. Mas as raparigas com quem trocaram mensagens eram afinal dois homens armados de faca. As vítimas foram, logo nas escadas do prédio, ameaçadas e tiveram de entregar dois telemóveis e várias peças em ouro.Os dois assaltantes já tinham antecedentes criminais e estavam com penas suspensas por roubo. A dupla, que utilizou no ‘engate’ cartões de telefone pré-pagos numa tentativa de não ser identificada, está em prisão preventiva desde a detenção. O Tribunal de Almada condenou-os agora por roubo agravado.O Ministério Público adverte que a "decisão condenatória ainda não transitou o julgado" e a dupla pode recorrer.