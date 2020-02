Falsa psiquiatra saca 44 mil euros a doente

Há pelo menos dois anos que uma mulher se fazia passar por médica psiquiatra e montou um consultório, em casa, na cidade de Braga. Ana Cristina Pereira, de 38 anos, foi detida pela Polícia Judiciária, indiciada por burla qualificada e usurpação de funções.Esta quinta-feira, o juiz do Tribunal de Braga soltou-a: tem de pagar uma caução, apresentar-se todas as semanas na PSP e está proibida de contactar os doentes que atendia na habitação.A PJ de Braga avançou para a detenção depois da denúncia da mãe de um jovem, com surtos psicóticos, que estava a ser acompanhado pela burlona há vários meses. Em consultas e tratamentos, chegou a pagar-lhe 44 mil euros, garantindo que nunca desconfiou, até porque a mulher dizia ser diretora do serviço de psicologia e psiquiatria do Hospital de Braga.A investigação suspeita que há dezenas de vítimas da falsa médica, que não tem curso superior e está desempregada. No consultório que montou no seu apartamento, na rua Mário de Almeida, em Braga, os inspetores apreenderam-lhe 3700 euros em notas, material informático, batas e certificados falsos afixados nas paredes, além de medicamentos para tratamento de doenças do foro psiquiátrico que só podem ser vendidos com receita médica e que eram prescritos aos doentes.Antes de serem iniciadas as buscas, três pacientes estavam na sala de espera a aguardar por consulta e confirmaram que eram seguidos pela mulher há já vários meses.