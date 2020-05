Falsas pistas atrasam investigação ao desaparecimento de Valentina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os rostos já dão sinais de cansaço. A tristeza é visível no rosto de familiares, populares, militares e bombeiros que se desdobram em buscas. As vozes embargam-se, todos parecem conhecer Valentina. A menina de 9 anos está desaparecida entra hoje no quarto dia (o pai deu o alerta às 08h30 de quinta-feira) em Atouguia da Baleia, Peniche, e a PJ segue pistas que não dão em nada.Avistamentos, videntes, indicações ...