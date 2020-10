O Tribunal de Santarém vai começar a julgar um homem que foi apanhado com 2020 euros em notas falsificadas, e que está acusado pelo Ministério Público (MP) por um crime de contrafação de moeda. As notas, segundo o despacho de acusação, a que o CM teve acesso, foram impressas na sua residência, numa freguesia do concelho de Tomar.