Falsificador escondia 284 armas em casa

A investigação começou há mais de 10 meses, por suspeitas de que o homem, de 62 anos, falsificava documentos para licenças de uso e porte de armas de caça, sem que os portadores cumprissem os requisitos legais.Mas, além de confirmar essa suspeita inicial, a PSP conseguiu desmantelar o negócio que o armeiro ilegal mantinha há vários anos em casa, na Moita, onde foram apreendidas 284 armas e 4800 munições. Acabou detido em flagrante, no âmbito da operação ‘Gun Store’ (loja de armas, em inglês)."Com base num pretexto de reparação de armas, este indivíduo procedia à guarda ilegal, compra e venda de pistolas, revólveres, carabinas e espingardas, entre outros", explica aoo superintendente Pedro Moura, diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, que mobilizou 20 agentes para a operação.O homem guardava sobretudo armas de caça, havendo "inclusivamente pessoas que lhas entregaram supostamente para que ele depois as fizesse chegar à PSP, no âmbito do período previsto na lei para a entrega, sem consequências penais, de armas ilegais às autoridades", diz. Estas pessoas, que deixaram armas de fogo à guarda do detido, vão agora ser contactadas pela PSP."Terão oportunidade de justificar por que é que armas em seu nome estavam na posse deste indivíduo. E depois, com base nos factos, poderão ser constituídos arguidos ou ser apurado que cometeram alguma contraordenação", alerta o superintendente. Presente ontem ao Ministério Público, ficou em liberdade.Durante a operação ‘Gun Store’, a PSP cumpriu três mandados de busca e apreensão, um deles domiciliário, promovidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.Ao detido, de 62 anos, foram apreendidas 10 armas de alarme, suscetíveis de serem transformadas em armas de fogo, 64 carregadores e 11 espingardas de ar comprimido, entre outras.A entrega voluntária e gratuita de armas de fogo pode ser feita, sem consequências legais ou contraordenacionais, até dia 22 deste mês, em qualquer esquadra da PSP ou posto da GNR.