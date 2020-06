Falso advogado cobrava 8300 euros para legalizar brasileiros

Um brasileiro que se fez passar por advogado com escritórios em Lisboa e Londres, Inglaterra, foi condenado a seis anos de cadeia por burla qualificada e auxílio à imigração ilegal. O esquema implementado em 2017 terá deixado 24 brasileiros sem documentos nem dinheiro – chegavam a pagar 8300 euros para obter a legalização em Portugal – e foi desmantelado após uma investigação do SEF.





O homem garantia ter conhecimentos no SEF, na Autoridade Tributária e Aduaneira e na Segurança Social, prometendo rapidez nos processos. Cobrava o dinheiro, mas depois não cumpria o acordo. As vítimas são brasileiros que viviam ilegalmente no Reino Unido.