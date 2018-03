Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso advogado saca milhares

Burlão enganou mulher desempregada e deixou-a na miséria.

Por Francisco Manuel | 06:00

Conheceu a vítima numa danceteria e não foi difícil seduzi-la. Apresentou-se como advogado e fez juras de amor eterno. Mas, afinal, tudo não passou de um esquema do burlão, de 61 anos, para ‘sacar’ dezenas de milhares de euros a uma desempregada de Aveiro, que ficou na miséria. O suspeito já cadastrado foi detido pela PJ.



Bem falante e convincente, disse à vítima que, apesar de ser um advogado de sucesso, estava a passar por um período de dificuldades económicas. A mulher começou a entregar-lhe as suas poupanças. Quando quis parar com os ‘empréstimos’, o burlão ameaçou a vítima, fazendo-a crer que, devido ao alegado poder que dizia ter, iria vingar-se. Quando acabou o dinheiro, o homem terminou a relação e a mulher denunciou o caso às autoridades.