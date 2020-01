Falso alarme com trem de aterragem de avião deixa Aeroporto do Porto em alerta

Um problema com o trem de aterragem de um avião colocou este sábado o Aeroporto Francisco sá Carneiro no Porto em estado de alerta.Segundo o que oapurou, a central de socorros do aeroporto deu o alerta e foram acionados para o local vários meios dos bombeiros.A aeronave acabou por aterrar sem problemas e, apesar do alerta, não foi necessária a intervenção dos operacionais de socorro.