Falso alerta de terror em Serralves

PJ despista atentado após entrega de papel.

Por Henrique Machado | 08:36

Um escrito em francês feito a computador, num papel, depois entregue a um homem que passava na rua, dava conta da iminência de um atentado, com a explosão de três ou quatro bombas, que estaria previsto para o último fim de semana nos jardins da Fundação de Serralves, no Porto, onde esteve presente o Presidente da República nos 15 anos do Serralves em Festa.



A Polícia Judiciária avançou logo, mas dois pormenores apontavam, como se veio a confirmar, para falso alarme: a forma como no papel era feita a referência ao Daesh não faz sentido por ser considerada ofensiva, segundo as regras do extremismo islâmico; e os verdadeiros atentados, por regra, não são pré-anunciados.



Mas avançaram também o SIS com informações, e a PSP, na deteção de eventuais engenhos explosivos. Cabe à PJ tentar chegar ao homem, ou homens, que entregaram o papel a um transeunte para que o levasse à polícia.