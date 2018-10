Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso alerta para desaparecida em Cascais

PSP mobiliza meios de busca por menina que estava com a tia.

Por João Carlos Rodrigues | 08:57

Uma mãe desesperada, dezenas de polícias mobilizados para buscas e um pai incontactável. Estes foram os ingredientes para uma enorme confusão à volta do desaparecimento de uma menina de cinco anos, no Estoril, Cascais.



Afinal, a menor esteve sempre com uma tia, que acompanhava a mãe poucos minutos antes do alerta. E esta tinha-lhe pedido para ficar a tomar conta da criança enquanto ia a uma loja.



O alerta inicial chegou à esquadra do Estoril, na 2ª-feira, às 20h15. A mãe afirmava que estava com a criança junto a uma paragem de autocarro quando atendeu o telemóvel.



Quando olhou de novo, deu pela falta da menina. Imediatamente foram mobilizados meios – desde patrulhas em automóveis e motos e Equipas de Investigação Criminal e Equipas de Intervenção e Reação Rápida. Ao mesmo tempo, eram feitas diligências para localizar o pai – que está separado da mãe mas tem a guarda da menor.



As buscas no terreno não deram qualquer resultado e o pai permanecia incontactável. Só pelas 00h30 o mistério terminou. A menina foi localizada em casa de uma tia paterna e entregue ao pai sã e salva.



Na prática, não houve qualquer desaparecimento. Momentos antes, a mãe pediu à irmã do ex-companheiro para tomar conta da criança enquanto ia a uma loja. Devido à demora, a mulher foi para casa, em Alcoitão, com a menor.



Questionada pelo CM sobre a situação desta família, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais remeteu a resposta para os próximos dias.